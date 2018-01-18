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"Селтик" хочет укрепить состав в преддверии матчей с "Зенитом"

Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что намерен усилить состав в зимнее трансферное окно.

"Да, я жду усиления. Думаю, это то, что мы будем делать, но все в клубе сохраняют спокойствие. У нас есть в запасе достаточно времени. Для нас все дело в попытке получить реальное усиление, а не просто новичка.

Мы стремимся найти игроков, которые могут изменить ситуацию для нас. Но мы спокойны и не спешим", - передает слова специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на британские СМИ.

Напомним, "Селтик" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Шотландии 15 февраля.
Теги: Селтик
Сегодня, 09:32
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