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Виктор Онопко: Бистрович здорово работает с мячом, а Пепе пока тяжело
Тренер ПФК ЦСКА Виктор Онопко подвел итоги первой недели на сборе в Кампоаморе и рассказал о том, как проявляют себя Кристиян Бистрович и Сесе-Франк Пепе.
— Виктор Савельевич, январский сбор нашей команды в самом разгаре. Как оцениваете состояние ребят, удалось ли уже добиться заметного прогресса?
— С самого первого дня было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше (улыбается). Некоторые футболисты приехали на сбор в хорошей форме, чем нас порадовали. Сейчас идёт интенсивная работа в режиме двухразовых тренировок, добавляем тренажёрный зал. К сожалению, несколько ребят травмированы, в этом отличительная особенность нынешнего сбора. Негативный момент, но игроки поправляются, восстанавливаются, и мы очень ждём их возвращения в строй. Здорово, что все наши подопечные улыбаются — даже после вечернего занятия, когда позади тяжёлый тренировочный день. Это хороший знак. Условия в Кампоаморе замечательные, работать здесь одно удовольствие, прогресс есть, всё у нас идёт по плану.
— На первом сборе тренерский штаб традиционно применяет систему «плюс-минус»: некоторые упражнения, а также мини-матчи идут в личный зачёт каждого футболиста. Страсти порой кипят…
— Да, это подстёгивает игроков. Видно, как ребята настраиваются, как нервничают, переживают, даже ругаются. Нет безразличия, футболисты хотят проявить себя, набрать максимальное количество плюсиков. Судьям, в роли которых выступают представители тренерского штаба, приходится порой очень нелегко (улыбается).
— Наряду со всеми занимается наш новичок Кристиян Бистрович, перешедший из хорватского «Славена Белупо». Как оцените его игру?
— Хороший парень, техничный, у него есть школа, здорово работает с мячом. Посмотрим на него в товарищеских матчах. Думаю, Кристиян быстро выучит русский язык, что ему очень поможет. Он уже знает несколько фраз, потихоньку осваивается, ближе знакомится с ребятами, с нашими требованиями. Это важный момент для адаптации.
— Как дела у французского защитника Пепе, находящегося на просмотре?
— Он очень старается, хочет проявить себя. Иногда ему бывает тяжеловато выдерживать все нагрузки, особенно в ходе вечерних тренировок. Это легко объяснимо, ведь, по его словам, таких нагрузок у него никогда не было. Опять же, интересно будет понаблюдать за ним в товарищеских матчах, которые будут у нас в конце сбора. Игра одиннадцать на одиннадцать на большом поле даст нам необходимый материал для анализа.
— Вы и сами ежедневно участвуете в большом количестве игровых упражнений и, позвольте заметить, смотритесь очень достойно. Как удается поддерживать кондиции на таком уровне? Кажется, годы над вами не властны…
— После новогоднего отпуска, не скрою, бывает очень тяжело (улыбается). Но нужно постепенно набирать, день ото дня работать над собой. Регулярно посещаю тренажёрный зал, занимаюсь бегом. Практически каждый день возникает необходимость принять участие в том или ином упражнении. Это зависит от числа игроков, и надо постоянно быть в форме.
— Ребята не шутят насчёт того, что чемпионат мира на носу, и можно задуматься о возобновлении карьеры? Тем более что нашей сборной нужны опытные защитники…
— (Улыбается) Слышу об этом постоянно. Приятно, конечно, но это не более чем футбольный юмор. Шутки помогают ребятам поддерживать хорошее настроение, справляться с нагрузками. Коллектив у нас дружный, и это очень здорово.
Тем временем, завершился восьмой тренировочный день ПФК ЦСКА в испанском Кампоаморе. На утренней тренировке красно-синие работали в квадратах, а затем провели мини-турнир в три команды, а вечером занимались в тренажёрном зале и на поле.
ПФК ЦСКА
— Виктор Савельевич, январский сбор нашей команды в самом разгаре. Как оцениваете состояние ребят, удалось ли уже добиться заметного прогресса?
— С самого первого дня было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше (улыбается). Некоторые футболисты приехали на сбор в хорошей форме, чем нас порадовали. Сейчас идёт интенсивная работа в режиме двухразовых тренировок, добавляем тренажёрный зал. К сожалению, несколько ребят травмированы, в этом отличительная особенность нынешнего сбора. Негативный момент, но игроки поправляются, восстанавливаются, и мы очень ждём их возвращения в строй. Здорово, что все наши подопечные улыбаются — даже после вечернего занятия, когда позади тяжёлый тренировочный день. Это хороший знак. Условия в Кампоаморе замечательные, работать здесь одно удовольствие, прогресс есть, всё у нас идёт по плану.
— На первом сборе тренерский штаб традиционно применяет систему «плюс-минус»: некоторые упражнения, а также мини-матчи идут в личный зачёт каждого футболиста. Страсти порой кипят…
— Да, это подстёгивает игроков. Видно, как ребята настраиваются, как нервничают, переживают, даже ругаются. Нет безразличия, футболисты хотят проявить себя, набрать максимальное количество плюсиков. Судьям, в роли которых выступают представители тренерского штаба, приходится порой очень нелегко (улыбается).
— Наряду со всеми занимается наш новичок Кристиян Бистрович, перешедший из хорватского «Славена Белупо». Как оцените его игру?
— Хороший парень, техничный, у него есть школа, здорово работает с мячом. Посмотрим на него в товарищеских матчах. Думаю, Кристиян быстро выучит русский язык, что ему очень поможет. Он уже знает несколько фраз, потихоньку осваивается, ближе знакомится с ребятами, с нашими требованиями. Это важный момент для адаптации.
— Как дела у французского защитника Пепе, находящегося на просмотре?
— Он очень старается, хочет проявить себя. Иногда ему бывает тяжеловато выдерживать все нагрузки, особенно в ходе вечерних тренировок. Это легко объяснимо, ведь, по его словам, таких нагрузок у него никогда не было. Опять же, интересно будет понаблюдать за ним в товарищеских матчах, которые будут у нас в конце сбора. Игра одиннадцать на одиннадцать на большом поле даст нам необходимый материал для анализа.
— Вы и сами ежедневно участвуете в большом количестве игровых упражнений и, позвольте заметить, смотритесь очень достойно. Как удается поддерживать кондиции на таком уровне? Кажется, годы над вами не властны…
— После новогоднего отпуска, не скрою, бывает очень тяжело (улыбается). Но нужно постепенно набирать, день ото дня работать над собой. Регулярно посещаю тренажёрный зал, занимаюсь бегом. Практически каждый день возникает необходимость принять участие в том или ином упражнении. Это зависит от числа игроков, и надо постоянно быть в форме.
— Ребята не шутят насчёт того, что чемпионат мира на носу, и можно задуматься о возобновлении карьеры? Тем более что нашей сборной нужны опытные защитники…
— (Улыбается) Слышу об этом постоянно. Приятно, конечно, но это не более чем футбольный юмор. Шутки помогают ребятам поддерживать хорошее настроение, справляться с нагрузками. Коллектив у нас дружный, и это очень здорово.
Тем временем, завершился восьмой тренировочный день ПФК ЦСКА в испанском Кампоаморе. На утренней тренировке красно-синие работали в квадратах, а затем провели мини-турнир в три команды, а вечером занимались в тренажёрном зале и на поле.
ПФК ЦСКА
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