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Неманья Пейчинович: спросил у Денисова, почему его не вызывают в сборную, он отмахнулся

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает странным, что капитана железнодорожников Игоря Денисова не вызывают в сборную России.

– Игорь Денисов не вызывается в сборную России. Несправедливо?

– Это странно. Я спрашивал у Игоря об этом, но он отмахивался: "Там дело в другом". Не знаю, почему его не вызывают в сборную, но это потеря для вашей команды. По мне, Игорь должен быть в основе, – передает слова Пейчиновича "СЭ".
Теги: Пейчинович Денисов Сборная России
Сегодня, 10:31
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