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Главный тренер сборной Нигерии: Ахмед Муса возвращается в ЦСКА

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор заявил, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса вернется в российский ЦСКА.

"Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше", - передает слова специалиста Scorenigeria.
Теги: ЦСКА Муса
Сегодня, 10:53
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 11:21) #
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online

если это так, то Гинеру можно только поаплодировать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Как это некрасиво....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Гинер, сцука, гениален!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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