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Евгений Марков подписал контракт с "Динамо"

"Динамо" официально объявило о переходе из "Тосно" нападающего Евгения Маркова.

23-летний форвард уже подписал с бело-голубыми контракт. Сумма трансфера не называется.



ФК "Динамо"
Теги: Динамо Марков Трансферы
Сегодня, 10:57
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(1)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:21) #
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online

удачи, возможно раскроется с лучшей стороны у Динамовцев


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Женя,Удачи!
Регистрация: 14.12.2011
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