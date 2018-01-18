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Евгений Муравьев: "Динамо" нужен был такой форвард, как Марков

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев прокомментировал подписание контракта с форвардом Евгением Марковым.

"Динамо" приобрело молодого форварда, который в этом году в премьер-лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений – четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард.

Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб, - приводит слова Муравьева официальный сайт клуба.

В составе "Динамо" Марков будет выступать под седьмым номером.
Теги: Муравьев Динамо Марков
Сегодня, 11:02
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