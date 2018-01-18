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Пьер-Эмерик Обамейянг пропустит матч с "Гертой"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг не сыграет в матче 19-го тура чемпионата Германии с "Гертой", сообщает Sky Germany со ссылкой на спортивного директора клуба Михаэля Цорка.

Габонский форвард не поехал с командой в Берлин.

Напомним, что 28-летний нападающий близок к переходу в "Арсенал". Сумма трансфера может составить € 60 млн.
Теги: Обамеянг Боруссия Герта
Сегодня, 21:09
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