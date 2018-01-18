Пьер-Эмерик Обамейянг пропустит матч с "Гертой"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг не сыграет в матче 19-го тура чемпионата Германии с "Гертой", сообщает Sky Germany со ссылкой на спортивного директора клуба Михаэля Цорка.Габонский форвард не поехал с командой в Берлин.Напомним, что 28-летний нападающий близок к переходу в "Арсенал". Сумма трансфера может составить € 60 млн.