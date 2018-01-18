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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Пьер-Эмерик Обамейянг пропустит матч с "Гертой"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг не сыграет в матче 19-го тура чемпионата Германии с "Гертой", сообщает Sky Germany со ссылкой на спортивного директора клуба Михаэля Цорка.
Габонский форвард не поехал с командой в Берлин.
Напомним, что 28-летний нападающий близок к переходу в "Арсенал". Сумма трансфера может составить € 60 млн.
Габонский форвард не поехал с командой в Берлин.
Напомним, что 28-летний нападающий близок к переходу в "Арсенал". Сумма трансфера может составить € 60 млн.
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