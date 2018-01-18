"Тоттенхэм" намерен арендовать у "ПСЖ" Лукаса Моуру

"Тоттенхэм" на правах аренды рассчитывает подписать форварда "ПСЖ" Лукаса Моуру с правом первоочередного выкупа, сообщает L'Equipe.Парижане оценивают 25-летнего бразильца в 25 миллионов евро.В этом сезоне Лукас провел за "ПСЖ" шесть игр во всех турнирах, в которых забил один гол.