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"Тоттенхэм" намерен арендовать у "ПСЖ" Лукаса Моуру

"Тоттенхэм" на правах аренды рассчитывает подписать форварда "ПСЖ" Лукаса Моуру с правом первоочередного выкупа, сообщает L'Equipe.

Парижане оценивают 25-летнего бразильца в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Лукас провел за "ПСЖ" шесть игр во всех турнирах, в которых забил один гол.
Теги: Моура Тоттенхэм ПСЖ
Сегодня, 22:07
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