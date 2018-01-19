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Дмитрий Тарасов - Георгию Джикии: здоровья, брат. Любая помощь

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пожелал здоровья защитнику "Спартака" Георгию Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки колена в контрольном матче с "Шанхаем Шанган" (0:1).

"Здоровья, брат. Любая помощь", - написал Тарасов в Инстаграме.
Теги: Тарасов Джикия
Сегодня, 08:47
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