Дмитрий Тарасов - Георгию Джикии: здоровья, брат. Любая помощь

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пожелал здоровья защитнику "Спартака" Георгию Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки колена в контрольном матче с "Шанхаем Шанган" (0:1)."Здоровья, брат. Любая помощь", - написал Тарасов в Инстаграме.