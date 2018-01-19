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"Локомотив" проявляет интерес к Оздоеву и Шатову

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заинтересован в возвращении в клуб полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, который выступал за "Локо" с 2010 по 2015 годы.

Кроме того, Семин рассматривает вариант с переходом хавбека "Зенита" Олега Шатова, передает "СЭ".
Теги: Локомотив Шатов Оздоев
Сегодня, 08:51
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№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
Насчет Оздоева большие сомнения, а вот Шатов Локомотиву бы пригодился. Хотя Семину виднее.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexpyat
Цитата: filin89
Оздоева если ток на лавку, ни чем не лучше Саши Коломейцева. Игоря Денисова он тоже не заменит.. Посмотрим, ЮрПалычу виднее.

Ну а Шатов вовсе не понятно зачем... Атакующих полузащитников у нас хватает с лихвой

Тут зависит на сколько Шатов готов пахать.ИМХО. ЧМ мимо него, пока, проплывает.. Он сильный футболист, без сомнения, но что бы набрать лучшую форму ему надо очень постараться.
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Оздоева если ток на лавку, ни чем не лучше Саши Коломейцева. Игоря Денисова он тоже не заменит.. Посмотрим, ЮрПалычу виднее.

Ну а Шатов вовсе не понятно зачем... Атакующих полузащитников у нас хватает с лихвой
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 08:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Оздоева если ток на лавку, ни чем не лучше Саши Коломейцева. Игоря Денисова он тоже не заменит.. Посмотрим, ЮрПалычу виднее.
Регистрация: 21.03.2011
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