СМИ: Лукас Вериссимо все-таки перейдет в "Спартак"

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Казань Ростов
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Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к трансферу в "Спартак", передает L’Equipe.
23-летний бразилец обойдется красно-белым в 10 миллионов евро. Также красно-белых будут обязаны выплатить "Сантосу" 5% от последующей продажи футболиста за сумму до 15 млн и 10%, если сумма будет больше 15 млн.
23-летний бразилец обойдется красно-белым в 10 миллионов евро. Также красно-белых будут обязаны выплатить "Сантосу" 5% от последующей продажи футболиста за сумму до 15 млн и 10%, если сумма будет больше 15 млн.
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