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СМИ: Лукас Вериссимо все-таки перейдет в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к трансферу в "Спартак", передает L’Equipe.

23-летний бразилец обойдется красно-белым в 10 миллионов евро. Также красно-белых будут обязаны выплатить "Сантосу" 5% от последующей продажи футболиста за сумму до 15 млн и 10%, если сумма будет больше 15 млн.
Теги: Вериссимо Спартак Трансферы
Сегодня, 08:55
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№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: LLM
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
после травмы Джикии деваться некуда нужно брать! и Максимовича тоже!


Согласен, нужны два, но с паспортом проблема, нужен один с российским паспортом.

сейчас дружище не до паспорта! в ЛЕ с Кутеповым?! так позора не оберемся, как с Ливером!
кого?! нету сейчас толковых кого можно с паспортом взять! если только Новосельцева у Зенита выкупить, но это не реально!

Кутепов с Ливером не играл

во-первых я и не писал, что он играл с Ливером
а во-вторых играл бы 10:0 было!

Цитата: Белогорье
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Кутепова сколько не тренируй, бессмысленно! он разве что, только у Бердыева в его схеме заиграет!
в идеале бы Новосельцева у Зенита выкупить! но вряд ли Зенит его нам продаст...

Это старческое слабоумие,или ты с рождения такой тугой?

а ты видимо дебил из сопливых?
Регистрация: 23.03.2009
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:04) #
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online

sumzzz,
Зобнин по сравнению с осенью добавится.
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: LLM
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
после травмы Джикии деваться некуда нужно брать! и Максимовича тоже!


Согласен, нужны два, но с паспортом проблема, нужен один с российским паспортом.

сейчас дружище не до паспорта! в ЛЕ с Кутеповым?! так позора не оберемся, как с Ливером!
кого?! нету сейчас толковых кого можно с паспортом взять! если только Новосельцева у Зенита выкупить, но это не реально!

Кутепов с Ливером не играл
Регистрация: 2.08.2009
№12 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Кутепова сколько не тренируй, бессмысленно! он разве что, только у Бердыева в его схеме заиграет!
в идеале бы Новосельцева у Зенита выкупить! но вряд ли Зенит его нам продаст...

Это старческое слабоумие,или ты с рождения такой тугой?
Регистрация: 9.01.2018
№11 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Врёшь ты всё.
Регистрация: 24.12.2008
№10 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
Если будет Вериссимо, то придется какого-то иностранца из других линий убирать. Либо Кутепова лучше тренировать.

Кутепова сколько не тренируй, бессмысленно! он разве что, только у Бердыева в его схеме заиграет!
в идеале бы Новосельцева у Зенита выкупить! но вряд ли Зенит его нам продаст...
Регистрация: 23.03.2009
№9 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:45) #
  • -1
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Болеет за:
«Рубин»
Если будет Вериссимо, то придется какого-то иностранца из других линий убирать. Либо Кутепова лучше тренировать.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:45) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LLM
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
после травмы Джикии деваться некуда нужно брать! и Максимовича тоже!


Согласен, нужны два, но с паспортом проблема, нужен один с российским паспортом.

сейчас дружище не до паспорта! в ЛЕ с Кутеповым?! так позора не оберемся, как с Ливером!
кого?! нету сейчас толковых кого можно с паспортом взять! если только Новосельцева у Зенита выкупить, но это не реально!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: LLM (Сегодня, 09:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
после травмы Джикии деваться некуда нужно брать! и Максимовича тоже!


Согласен, нужны два, но с паспортом проблема, нужен один с российским паспортом.
Регистрация: 21.02.2017
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:41) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Максимовича - обязательно и любой ценой, а Вериссимо - если нет другой кандидатуры, адаптированной к Европе.

Им через месяц играть в Кубке!

есть такой, и адаптирован к нашему футболу и уверен как минимум не хуже Верисимо, Ингасон ЦЗ в Ростове! и обойдется в 7-8 евролямов, что значительно дешевле Вересимо за 10-12!
но Максимовича брать однозначно!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 09:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
хорошо,ждем Максимовича,Петковича в аут
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:22) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь нам после Джикии,нужны 2 защ.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 09:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чтобы два лега играли в основе в центре защиты, нужен ещё один краёк с паспортом, К ЧЁРТУ ПЕТКОВИЧА !!!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Максимовича - обязательно и любой ценой, а Вериссимо - если нет другой кандидатуры, адаптированной к Европе.

Им через месяц играть в Кубке!
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:03) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
после травмы Джикии деваться некуда нужно брать! и Максимовича тоже!
Регистрация: 23.03.2009
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