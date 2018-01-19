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Михаил Вартапетов: Джикия держится хорошо, пытается шутить

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов высказался по поводу травмы защитника красно-белых Георгия Джикии, у которого случился разрыв передней крестообразной связки колена.

"Пока Джикия в команде. Ближайшие дни. Об оперативном вмешательстве речи не идет. Сустав должен быть подготовлен к операции.

Георгий молодец, держится хорошо, пытается шутить. Скользкое поле? Кресты не поддаются никакой логике. Не хотелось сразу говорить, что это кресты. Надежда есть всегда, но картина была ясна", – передает слова Вартапетова "СЭ".
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 08:57
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