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Евгений Кафельников: парадокс - в "Спартаке" "кресты" только у русских, ни одного легионера

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказал свои мысли по поводу травмы защитника красно-белых Георгия Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки в матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

Ранее "кресты" рвали Георгий Тигиев, Роман Зобнин и Артем Тимофеев.

"Меня целую ночь мучает вопрос. У "Спартака" это уже четвертый случай "крестов" за год. И парадокс заключается в том, что это все наши русские, ни одного легионера.

Нагрузки получают все одинаковые, а ломаемся только мы. Случайности тут уж точно нет!" - написал Кафельников в твиттере.
Теги: Спартак
Сегодня, 09:10
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№16 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:09) #
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online

Русский Ананидзе уже десять лет булки мнет в Спартаке и ничего. Все ровно.
Регистрация: 26.08.2010
№15 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну кресты травма специфическая. И тут скорей всего вопрос либо к медикам которые не достаточно внимательно отнеслись к жалобам игрока, или игрок посчитал что не все нужно рассказывать ибо мужик обязан терпеть (ну как нас учат), а это просто кольнуло, ща разотру и пойду гонять.
Кресты травма не приходящая друг откуда не возьмись это целая цепочка событий. Но если есть первые кресты то все это на всегда. После крестов на 100% ни кто не смог восстановиться. А кто говорит что смог тот явно лукавит.

Скорейшего выздоровления и ждем снова в обойме Спартака.

PS. Ребята чем бы вы не занимались если это связано с физическими нагрузками то отнеситесь внимательно не к нагрузкам а именно к разминке перед ней. Тщательная разминка спасает от 40% спортивных и бытовых травм. Да именно. Именно те самые лоховские упражнения из советской утренней зарядки.

Здоровья каждому, и что бы не было травм.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:56) #
  • -4
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online

Неправильное отношение к нагрузкам. Неправильное отношение к диетам. Неправильное отношение к дисциплине. Неправильное отношение к процессу вообще.

Да - это уже не случайности.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:51) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Зы: в отпуске нужно поддерживать форму. Может в этом причина.



По твоей логике Данни вообще не тренировался в принципе регулярно попадая на кресты?
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:34) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
И? Заговор, генетически не подходящая программа или что? Не понятно к чему ведет, но видимо, к утру силы покинули и додумать не смог


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ржд гуд
Иногда Кафель начинает пугать уже своими умозаключениями. Сам то понял, Что сказал?!


Кафельников - вундеркинд. Смог вычислить, что тут нет случайности, не смотря на отсутствие логического объяснения (парадокс) случаев.
Регистрация: 9.09.2013
№10 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Твиттер этого алкаша теперь в "экспертное мнение" СрачФутбол записал, я смотрю. ?
Зы: в отпуске нужно поддерживать форму. Может в этом причина.
Регистрация: 28.01.2016
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 10:24) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Возможно что некоторые отечественные игроки не привыкли к таким нагрузкам


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№8 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 10:04) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Заговор!?! Кого и против кого??? flushed


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ржд гуд
Иногда Кафель начинает пугать уже своими умозаключениями. Сам то понял, Что сказал?!

И ведь всю ночь мучался, не держание что ли
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: QoshaK
Джикия то да русский, словянин)

Судя по правописанию, ты тоже ни разу не русский. Ты слОвянин, пилять.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:00) #
  • -1
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Джикия то да русский, словянин)
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:38) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Всё настроение испоганили,Вартапетов ты виноват или горнолыжник,мне если честно всё равно,из-за вас страдают игроки и мы,гнать поганой метлой.Сколько крестов,сколько травм,сколько можно терпеть?Федун,разберись уже.

причем тут Вартапетов!?? тренировочную программу составляет и контролирует её выполнение Урбано!!! как только его летом Каррера привез в Спартак, все и началось! за пол-года четыре(!!!) креста на ровном месте не в стыке!!! ...и 15 мышечных травм, половина из которых на тренировках!!! (Зе Луиш, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Адриано, Ещенко, Комбаров... )
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Доколе?...
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:21) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Всё настроение испоганили,Вартапетов ты виноват или горнолыжник,мне если честно всё равно,из-за вас страдают игроки и мы,гнать поганой метлой.Сколько крестов,сколько травм,сколько можно терпеть?Федун,разберись уже.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:19) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Иногда Кафель начинает пугать уже своими умозаключениями. Сам то понял, Что сказал?!
Регистрация: 30.11.2013
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