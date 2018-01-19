Евгений Кафельников: парадокс - в "Спартаке" "кресты" только у русских, ни одного легионера

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказал свои мысли по поводу травмы защитника красно-белых Георгия Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки в матче с "Шанхай Шанган" (0:1).Ранее "кресты" рвали Георгий Тигиев, Роман Зобнин и Артем Тимофеев."Меня целую ночь мучает вопрос. У "Спартака" это уже четвертый случай "крестов" за год. И парадокс заключается в том, что это все наши русские, ни одного легионера.Нагрузки получают все одинаковые, а ломаемся только мы. Случайности тут уж точно нет!" - написал Кафельников в твиттере.