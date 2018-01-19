Новости партнеров

Курбан Бердыев: сказал Азмуну, что это Аллах наказывает его за звездное поведение

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о нападающем команды Сердаре Азмуне.

"Мы подписали его бесплатно на три года. Опции выкупа как таковой нет. Он попросил, чтобы за него не просили фантастических денег. Он нам доверяет. Минус в том, что ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: "Арсенал", "Селтик".

А в "Эвертоне" владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. И вот он приехал в "Рубин" звездой, после хорошего сезона, ему это всё вскружило голову. И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше.

Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звёздное поведение: "У тебя моментов будет море, но ты не забьешь". Он ведь проверил судьбу в "Ростове", где у него было два-три момента и он забивал, была сумасшедшая реализация. Но для нападающего удача очень многое значит. Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном. Только в матче с "Локомотивом" я увидел того Азмуна, который нам нужен", - передает слова Бердыева "Бизнес online".
Теги: Бердыев Азмун Рубин
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.