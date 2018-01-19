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УЕФА пожелал здоровья Георгию Джикии

Русскоязычная пресс-служба УЕФА опубликовала пост в поддержку защитника сборной России Георгия Джикии.

"Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" на сборе в Дубае.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!" – написано в сообщении.
Теги: Джикия
Сегодня, 10:15
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