УЕФА пожелал здоровья Георгию Джикии

Русскоязычная пресс-служба УЕФА опубликовала пост в поддержку защитника сборной России Георгия Джикии."Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" на сборе в Дубае.У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!" – написано в сообщении.