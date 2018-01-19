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Педро Роша: в целом я уже адаптировался в России

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал, что уже адаптировался в России и готов играть в полную силу.

"В целом я уже адаптировался в России. С каждым днём я всё больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

На данный момент я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили", - цитирует Рошу ТАСС.
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 10:18
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