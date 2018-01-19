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Курбан Бердыев: "Рубин" мог купить Фарфана еще в 17-летнем возрасте

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев высказал мнение об игре "Локомотива", который лидирует в чемпионате.

"Лидерство "Локомотива" Семина для меня не неожиданно, у команды очень сильная группа атаки: Фернандеш, Фарфан, Ари, братья Миранчуки – созидатели. А когда есть созидатели, то неожиданностью лидерство быть не может. Вот когда их нет, то это неожиданность.

Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата. От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой "Локомотив". Не дай бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше таких легионеров.

Мы ведь Фарфана просматривали еще в 17-летнем возрасте, могли подписать его в "Рубин", но за него просили чуть больше миллиона евро. И он уже тогда выделялся", - цитирует Бердыева "Бизнес online".
Теги: Бердыев Локомотив Фарфан Фернандеш
Сегодня, 10:36
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