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СМИ: "Саутгемптон" заинтересовался Квинси Промесом

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес привлек внимание английского "Саутгемптона", передает Sky Sports.

Рассматриваются как вариант аренды, так и полного выкупа 26-летнего голландца. Красно-белые намерены выручить за Промеса не менее 30 миллионов фунтов.
Теги: Промес Саутгемптон Спартак
Сегодня, 10:56
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
"САУТГЕМПТОН" ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ КВИНСИ ПРОМЕСОМ

Если Квинси хочет в Ливерпуль то пусть переходит в Саутгемптон, у них канал налажен!!! smile smile
Регистрация: 6.05.2009
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