СМИ: "Саутгемптон" заинтересовался Квинси Промесом

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес привлек внимание английского "Саутгемптона", передает Sky Sports.Рассматриваются как вариант аренды, так и полного выкупа 26-летнего голландца. Красно-белые намерены выручить за Промеса не менее 30 миллионов фунтов.