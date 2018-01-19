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Халк: буду работать в клубе, чтобы вернуться в Россию на ЧМ-2018

Нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, что общается с игроками "Зенита".

"Продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне. Стараюсь не терять из виду тех игроков, с которыми выступал в "Зените". Общаюсь со многими: Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего общаюсь с Кришито и Лодыгиным.

В Китае у меня все хорошо."Шанхай СИПГ" ? большой клуб. Тут все здорово. Клуб быстро развивается, как и город, который он представляет. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично. Буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить еще один шанс и вернуться в сборную Бразилии, которая летом выступит на ЧМ-2018", - приводит слова Халка пресс-служба "Зенита".

Теги: Халк Зенит Шанхай СИПГ Сборная Бразилии
Сегодня, 20:50
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(3)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
бедным бомжам остается плакаться и мокреть от вида кокоши

всяк лучше чем течь от вида негров smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:23) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
бедным бомжам остается плакаться и мокреть от вида кокоши


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Халк был украшением ЧР. Жаль, что его нет в Зените. Ждем в Россию на ЧМ! blush


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
давай в Зенит, Халкуша cry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:38) #
  • +5
  •  (5)
online

"Продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас.

Большого человека и игрока должно быть много!. Величайший форвард. К сожалению судьба сложилась так, что в Россию. Здесь много, очень много неадевкатов. Спасибо за всё и продолжай в том же духе !


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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