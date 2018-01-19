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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Халк: буду работать в клубе, чтобы вернуться в Россию на ЧМ-2018
Нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, что общается с игроками "Зенита".
"Продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне. Стараюсь не терять из виду тех игроков, с которыми выступал в "Зените". Общаюсь со многими: Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего общаюсь с Кришито и Лодыгиным.
В Китае у меня все хорошо."Шанхай СИПГ" ? большой клуб. Тут все здорово. Клуб быстро развивается, как и город, который он представляет. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично. Буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить еще один шанс и вернуться в сборную Бразилии, которая летом выступит на ЧМ-2018", - приводит слова Халка пресс-служба "Зенита".
"Продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне. Стараюсь не терять из виду тех игроков, с которыми выступал в "Зените". Общаюсь со многими: Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего общаюсь с Кришито и Лодыгиным.
В Китае у меня все хорошо."Шанхай СИПГ" ? большой клуб. Тут все здорово. Клуб быстро развивается, как и город, который он представляет. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично. Буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить еще один шанс и вернуться в сборную Бразилии, которая летом выступит на ЧМ-2018", - приводит слова Халка пресс-служба "Зенита".
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