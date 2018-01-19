Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Робин ван Перси вернулся в родной "Фейеноорд"

Нападающий Робин ван Перси вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба.

34-летний форвард договорился о расторжении контракта с турецким "Фенербахче", за который он выступал с 2015 года.

Ван Перси выступал за "Фейеноорд" в период с 2001 по 2004 год.

Теги: Ван Перси Фейеноорд Трансферы
Сегодня, 21:24
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (0)

Шумел в свое время.
Регистрация: 16.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.