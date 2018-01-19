Робин ван Перси вернулся в родной "Фейеноорд"

Нападающий Робин ван Перси вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба.34-летний форвард договорился о расторжении контракта с турецким "Фенербахче", за который он выступал с 2015 года.Ван Перси выступал за "Фейеноорд" в период с 2001 по 2004 год.