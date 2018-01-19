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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Робин ван Перси вернулся в родной "Фейеноорд"
Нападающий Робин ван Перси вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба.
34-летний форвард договорился о расторжении контракта с турецким "Фенербахче", за который он выступал с 2015 года.
Ван Перси выступал за "Фейеноорд" в период с 2001 по 2004 год.
34-летний форвард договорился о расторжении контракта с турецким "Фенербахче", за который он выступал с 2015 года.
Ван Перси выступал за "Фейеноорд" в период с 2001 по 2004 год.
Welcome home, Robin! ?— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 19, 2018
? @Persie_Official ?#RVPISBACK #Feyenoord pic.twitter.com/jCxpz2ICFU
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