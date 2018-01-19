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Пеп Гвардиола поздравил "Манчестер Юнайтед" и Санчеса с трансфером

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что по его информации форвард "Арсенала" Алексис Санчес продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

"По моей информации, Санчес перейдет в "Манчестер Юнайтед". Я лишь могу поздравить и игрока, и клуб. Мое мнение об Алексисе осталось прежним. Я рад, что тренировал его в "Барселоне" и теперь желаю ему всего наилучшего", - цитирует Гвардиолу BBC.
Теги: Гвардиола Манчестер Юнайтед Арсенал Санчес
Сегодня, 22:10
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