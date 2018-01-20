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Маджид Уорис на правах аренды перешёл в "Порту"

Нападающий "Лорьяна" Маджид Уорис на правах аренды перешёл в "Порту", сообщает официальный сайт португальского клуба.

Срок соглашения составляет полгода. Ранее футболист выступал за "Спартак".
Теги: Уорис Порту Трансферы
Сегодня, 06:43
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