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Вратарь "Зари" в шаге от перехода в "Реал Сосьедад"

Вратарь "Зари" Андрей Лунин близок к переходу в "Реал Сосьедад", передает Noticias de Navarra. Сумма трансфера составит около 3 млн евро.

Голкипером также интересовались "Реал", "Шахтер", "Тоттенхэм" и другие. Руководство испанского клуба видит в 18-летнем украинце замену основному вратарю Херонимо Рульи, который может покинуть Сан-Себастьян.
Теги: Заря Реал Сосьедад
Сегодня, 08:19
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