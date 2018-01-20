Тибо Куртуа получил травму на тренировке "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа травмировался во время на тренировке команды, передает The Telegraph.25-летний бельгиец повредил лодыжку, теперь он не сможет сыграть в матче АПЛ с "Брайтоном". О сроках возвращения футболиста в строй пока не сообщается.