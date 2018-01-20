Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Евгений Марков: "Вест Хэм" не уровень Смолова? Разве Чичарито и Кэрролл хуже него?

Новичок "Динамо" Евгений Марков считает, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову не имеет смысла переходить в "Зенит".

– Менять "Краснодар" на "Зенит" нелогично?

– Я не вижу в этом смысла.

– А нужно ли ему тогда переходить в средний европейский клуб – например, в "Вест Хэм"? Или это не уровень Смолова?

– Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в "Вест Хэме". Разве он хуже Смолова? А еще за "молотобойцев" выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

– Интересное.

– Ну возьмем для примера "Лестер". Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же "Вест Хэма" и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных.

СЭ
Теги: Смолов Марков Вест Хэм
Сегодня, 08:49
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Всё по делу и правильно.....один только маленький нюанс.......ЗАРПЛАТА.....года на три контракт сумасшедший.....А то что наши футболисты говорят ....что Деньги для них не главное...это просто смешно....посмотрите как Дзюба схватился за контракт.... а ЧМ СКОРО...и не куда не хочет переходить с понижением контракта.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
А Марков то весьма здравые мысли высказывает.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.