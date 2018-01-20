Евгений Марков: "Вест Хэм" не уровень Смолова? Разве Чичарито и Кэрролл хуже него?

Новичок "Динамо" Евгений Марков считает, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову не имеет смысла переходить в "Зенит".– Я не вижу в этом смысла.– Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в "Вест Хэме". Разве он хуже Смолова? А еще за "молотобойцев" выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.– Ну возьмем для примера "Лестер". Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же "Вест Хэма" и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных.