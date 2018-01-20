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"Спартак" интересуется еще одним защитником из Бразилии

"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ботафого" Игору Рабелло, передает Globoesporte.

Контракт 22-летнего защитника рассчитан до декабря 2019 года. Сообщается, что агент Рабелло подтвердил, что его клиентом интересуется российский клуб.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 09:57
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№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Владимир Панфилов
На край надо было Рауша приглашать второй Ещенко,спят *** там селекционеры е-ные!

Согласен, но есть один вопрос. Почему из всех команд его взяли только в днище? Ни кони, ни мы, ни зенит, ни локо. хотя хороший добротный краек с паспортом не помешал бы никому?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Владимир Панфилов
На край надо было Рауша приглашать второй Ещенко,спят *** там селекционеры е-ные!

Считаешь,что он лучше Комбарова?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Владимир Панфилов (Сегодня, 10:45) #
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На край надо было Рауша приглашать второй Ещенко,спят *** там селекционеры е-ные!
Регистрация: 5.12.2017
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:35) #
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online

Игор Рабелло
Футболист
Igor Rabello da Costa
Дата рождения:
28 апреля 1995 (22 года )
Рост:
190 см.
Гражданство:
Бразилия
Место рождения:
Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Позиция:
защитник
терь бразилы будут пачками предлагать.. снова хотят как с Луаном, подсунуть условного "рошу"


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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