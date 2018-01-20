"Спартак" интересуется еще одним защитником из Бразилии

"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ботафого" Игору Рабелло, передает Globoesporte.Контракт 22-летнего защитника рассчитан до декабря 2019 года. Сообщается, что агент Рабелло подтвердил, что его клиентом интересуется российский клуб.