"Барселона" зарезервировала 7-й номер для Антуана Гризманна

"Барселона" зарезервировал 7-й игровой номер в команде для нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, передает Cadena SER. Французского форварда каталонцы намерены приобрести летом."Семерка" стала свободна после уходе полузащитника Арды Турана в "Истанбул". Под этим же номером Гризманн выступает сейчас за мадридцев.Полузащитник Филиппе Коутиньо возьмет себе 14-й номер, который освободится после ухода Хавьера Маскерано.