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"Барселона" зарезервировала 7-й номер для Антуана Гризманна

"Барселона" зарезервировал 7-й игровой номер в команде для нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, передает Cadena SER. Французского форварда каталонцы намерены приобрести летом.

"Семерка" стала свободна после уходе полузащитника Арды Турана в "Истанбул". Под этим же номером Гризманн выступает сейчас за мадридцев.

Полузащитник Филиппе Коутиньо возьмет себе 14-й номер, который освободится после ухода Хавьера Маскерано.
Теги: Барселона Гризманн
Сегодня, 10:32
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сможет стать новым Вилья, МЮ уже не нужен.
Будет интересно на него посмотреть в Барсе, если все сложится.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
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