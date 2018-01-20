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Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время ЧМ-2018

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время ЧМ-2018, передает "Газета.Ru" со ссылкой на The Australian.

Контракт итальянского специалиста будет рассчитан только на время мирового первенства.

Также на должность главного тренера австралийской национальной команды претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон.
Теги: Манчини Сборная Австралии
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 11:17) #
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online

А Орлов с Фурсенко будут в это время Зинку тренировать, весело smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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