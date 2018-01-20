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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время ЧМ-2018
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время ЧМ-2018, передает "Газета.Ru" со ссылкой на The Australian.
Контракт итальянского специалиста будет рассчитан только на время мирового первенства.
Также на должность главного тренера австралийской национальной команды претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон.
Контракт итальянского специалиста будет рассчитан только на время мирового первенства.
Также на должность главного тренера австралийской национальной команды претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон.
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