Зинедин Зидан: Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем "ПСЖ" Неймаре.Ранее сообщалось, что мадридцы летом могут подписать бразильца."Я не обсуждаю игроков других клубов. Но хочу сказать, что Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок", - цитирует Зидана As.