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Зинедин Зидан: Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем "ПСЖ" Неймаре.

Ранее сообщалось, что мадридцы летом могут подписать бразильца.

"Я не обсуждаю игроков других клубов. Но хочу сказать, что Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок", - цитирует Зидана As.
Теги: Зидан Реал ПСЖ Неймар
Сегодня, 21:06
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