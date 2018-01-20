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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Зинедин Зидан: Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем "ПСЖ" Неймаре.
Ранее сообщалось, что мадридцы летом могут подписать бразильца.
"Я не обсуждаю игроков других клубов. Но хочу сказать, что Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок", - цитирует Зидана As.
Ранее сообщалось, что мадридцы летом могут подписать бразильца.
"Я не обсуждаю игроков других клубов. Но хочу сказать, что Неймар нравится всей планете, он великолепный игрок", - цитирует Зидана As.
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