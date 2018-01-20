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"Нант" на своем поле проиграл "Бордо"

"Нант" на своем поле проиграл "Бордо" в 22-м туре чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

22 тур

"Нант" – "Бордо" 0:1

Гол: де Превиль, 27

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Дюбуа, Карлос (Нгом, 46), Паллуа, Крхин (Лима, 46), Томассон, Жиротто, Ронжье, Качаниклич (Эль-Ганасси, 61), Сала

"Бордо": Костиль, Сабали, Пундж, Пабло, Кунде, Мейте, Лерагер (Отавио, 87), Юссуф (Камано, 87), Лаборде, Малком (Вада, 87), де Превиль

Предупреждения: Лаборде, 36, Лерагер, 80, Юссуф, 80, Паллуа, 87
Теги: Нант Бордо
Сегодня, 21:13
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