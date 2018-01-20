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Квинси Промес - Трахтенбергу: с днем рождения, брат!

Форвард "Спартака" Квинси Промес опубликовал видео с поздравлением директора департамента красно-белых по связям с общественностью Леонида Трахтенберга.

Напомним, что журналисту сегодня исполняется 70 лет.

"С днем рождения, брат!", – сказал Промес.

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 21:18
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(4)
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:45) #
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  •  (6)

Цитата: maradona72
Зарегистрирован: 20.01.2008

Нихyя себе, 10 лет уже ! Юбилей!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (4)

Трахтенберг - как много в этом слове для сердца русского слилось.. (А. С Пушкин)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 21:30) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
Трахтенберг -Промесу :"Не брат ты мне......... ........ "

Вот ты точно не брат нам.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (10)

Трахтенберг -Промесу :"Не брат ты мне......... ........ "
Регистрация: 22.11.2014
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