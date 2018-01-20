Квинси Промес - Трахтенбергу: с днем рождения, брат!

Квинси Промес поздравляет Леонида Трахтенберга с 70-летием ?? pic.twitter.com/vs9uZZ5lJd — СЭ Спартак (@spartak_se) January 20, 2018

Форвард "Спартака" Квинси Промес опубликовал видео с поздравлением директора департамента красно-белых по связям с общественностью Леонида Трахтенберга.Напомним, что журналисту сегодня исполняется 70 лет."С днем рождения, брат!", – сказал Промес.