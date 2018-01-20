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Жозе Моуринью: думаю, что Санчес перейдет в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что форвард "Арсенала" Алексис Санчес перейдет в его команду.

"Конечно, мы довольны Марсьялем, просто хотели от него большего постоянства, мы отлично знаем, что он талантливый игрок. Думаю, что Санчес перейдет к нам в клуб, но у меня пока нет подтверждения", - цитирует Моуринью BBC.
Теги: Моуринью Санчес Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:07
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