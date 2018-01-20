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Хет-трик Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом".

Чемпионат Англии

24 тур

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1

Голы: Агуэро, 35, 64 (пен.), 84, Джейкоб, 68

"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Стоунз, Уокер, Зинченко, (Диас, 88), - Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, (Силва, 85), де Брюйне, Сане - Агуэро.

"Ньюкасл": Дарлоу - Ласселс, Дамметт, Манкильо, (Йедлин, 67), Кларк - Хэйден, Диаме, Мерфи, Шелви, Атсу, (Перес, 65), - Хоселу, (Гейл, 79).
Теги: Манчестер Сити Ньюкасл
Сегодня, 22:26
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мдя..Сане,Сильва,Стерлинг,Де Брюйне-страшный сон любого тренера..Кроме Пепа,конечно.. Что они сегодня творили!! blush Да и Зинченко не сплоховал!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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