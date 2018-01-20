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Денис Черышев получил повреждение после забитого гола (видео)

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев забил второй мяч команды в игре 20-го тура чемпионата Испании против "Леванте" – 2:0.

На 50-й минуте встречи россиянин замкнул прострел с правого фланга в исполнении форварда Энеса Унала. Черышев, дотягиваясь до мяча, ударился об штангу и некоторое время не мог встать с газона. Врачи оказали футболисту помощь и он смог продолжить игру.

Теги: Черышев Вильярреал Леванте
Сегодня, 22:32
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(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ну, Черышев может получить повреждение за столом даже. а так то он неплохо выглядел в двух последних матчах.


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