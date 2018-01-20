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21-летний вратарь смоленского ЦРФСО Александр Шепляков проходит просмотр в "Ахмате"

21-летний вратарь смоленского ЦРФСО Александр Шепляков находится на просмотре в "Ахмате".

В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей в группе "Центр" ПФЛ и пропустил 21 гол.

Теги: Ахмат
Сегодня, 22:58
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