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Главный тренер "Эспаньола": "Севилья" провела идеальный матч

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес прокомментировал поражение от "Севильи" (0:3) в 20-м туре чемпионата Испании.

"Севилья" провела идеальный матч с быстрыми атаками и аккуратной защитой. Они заставили нас совершить множество ошибок. "Севилья" заслужила победу, но 3:0 слишком несправедливый счет для нас", - цитирует тренера TMW.
Теги: Эспаньол Севилья
Сегодня, 08:10
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