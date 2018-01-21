Главный тренер "Эспаньола": "Севилья" провела идеальный матч

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес прокомментировал поражение от "Севильи" (0:3) в 20-м туре чемпионата Испании."Севилья" провела идеальный матч с быстрыми атаками и аккуратной защитой. Они заставили нас совершить множество ошибок. "Севилья" заслужила победу, но 3:0 слишком несправедливый счет для нас", - цитирует тренера TMW.