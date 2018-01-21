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Виктор Васин: победа в соревнованиях на "плюс-минус" – вовсе не главное

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал свою победу в соревнованиях команды по системе "плюс-минус".

"Рад, что выиграл общий зачет. Но особого значения этому не придаю, все ребята проявили себя очень хорошо. Победа в соревнованиях на "плюс-минус" – вовсе не главное. Куда важнее как можно лучше подготовиться к сезону", - цитирует Васина пресс-служба клуба.
Теги: Васин ЦСКА
Сегодня, 09:22
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