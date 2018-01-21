Рафаэль Бенитес: в матче с "Манчестер Сити" нам не хватило немного удачи

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:3)."Я думаю, мы могли остаться в игре. И мы сделали это. После нашего гола у нас было несколько шансов. Команда показала хорошую реакцию. В концовке мы перешли на игру в четыре защитника и пытались сыграть в контратаку. Мы пытались найти баланс между защитой и атакой. Я хвалю игроков весь сезон. Сегодня нам не хватило немного удачи", - цитирует Бенитеса ВВС.