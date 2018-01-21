Андрей Лунев: травма в матче с Испанией - игровой момент, ничего страшного

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев рассказал о своей травме в матче против сборной Испании.– Не говорите. Вообще ужасно. В этом плане – как-то не очень, потому что то одно, то другое, то третье.– Да никак: пошел на мяч, раз – ударили… В этом нет ничего страшного. Игровой момент, ничего такого фатального.– Для окружающих – может быть, а так-то все нормально было. Ну, разбили, ну и ладно – игровой момент, ничего такого страшного не было. Главное, что все без последствий, все закончилось. Сотрясение – это ерунда: время, и все.– Ну, извинился – все нормально. Игровой момент: ну не успел он перепрыгнуть, ну бывает такое. Есть такие футболисты, которые идут до конца. Ничего страшного.– Он заходил в раздевалку. Правда, я так лежал там… Зашел, что-то сказал, я все равно не знаю.– Ну я на секундочку отключился, потом нормально, пришел в себя. Доктора подбежали. Я думаю, все нормально, потом смотрю: кровь у меня.– Может быть, и можно было выбить там разок, оставалось всего две минутки до конца.– Только я начал подниматься – меня сразу положили, и все, говорят: "Лежи!" Там две минуты оставалось, ничего страшного.