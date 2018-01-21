Главный тренер "Уотфорда" отправлен в отставку

Главный тренер "Уотфорда" Марко Силва покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.40-летний специалист возглавил клуб в мае 2017 года, его контракт был рассчитан на два года.Под руководством португальца в прошлом сезоне команда финишировала на 17-м месте, в этом сезоне идет на 10-й строчке после 24-х туров.