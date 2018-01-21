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"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" дома сыграл в ничью с "Тоттенхэмом" - 1:1.

Чемпионат Англии

24 тур

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Санчес, 15 (авто.), Кейн, 18

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Худт, Бертранд, Седрик, Тадич, Ромеу, Уорд-Праус, Хёйбьерг (Буфаль, 65), Лемина (Дэвис, 80), Габбьядини (Обафеми, 82)

"Тоттенхэм": Ворм, Орье (Триппьер, 72), Дэвис, Санчес, Вертонген, Дайер, Алли, Дембеле (Ваньяма, 85), Сиссоко, Мин (Ламела, 70), Кейн

Предупреждения: Стивенс, 48, Сиссоко, 57, Ромеу, 60, Дембеле, 75, Триппьер, 78
Теги: Тоттенхэм Саутгемптон
Сегодня, 21:03
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