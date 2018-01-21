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Криштиану Роналду получил рассечение, забивая второй гол в ворота "Депортиво" (фото)

"Реал" на своем поле с крупным счетом одержал победу над "Депортиво" (7:1).

Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду в концовке встречи получил травму головы. В эпизоде с шестым голом мадридской команды португалец, замыкая головой подачу Лукаса Васкеса, получил удар по лицу от защитника Фабиана Шера. Португалец был вынужден покинуть поле, получив небольшое рассечение, и не смог доиграть встречу.

Криштиану Роналду получил рассечение, забивая второй гол в ворота "Депортиво" (фото)
Теги: Роналду Депортиво Реал
Сегодня, 21:19
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№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 22:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Девушку обидели!!! Пора уходить из РМ. И самое главное не забыть это выложить в инстаграм
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну может теперь хоть на мальчика будет похож...еще пара рассечений и глядищь на мужчину начнет походить...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:43) #
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  •  (9)

О-ёёёёёёё-ёй! смазливость может исчезнуть! КАРАУЛ!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
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