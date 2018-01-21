Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Белогорье
|Феномен Грудинина или про выборы
|Андреич
|Политика
|Никитенко
|дзерве пропал
|ya11
|КБ-Гостевая
|Crowe
|Mузыка
|Никитенко
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Red fox
|Зенит
|sema
Новости партнеров
Лента новостей:
22:34
Роман Павлюченко: за "Спартак" болею или за "Локомотив"? "Спартак" всегда для меня номер один (2)
Роман Павлюченко: за "Спартак" болею или за "Локомотив"? "Спартак" всегда для меня номер один (2)
21:43
Виталий Дьяков: "Бешикташ"? Смолов может подумать, что менять Россию на Турцию – это шило на мыло (1)
Виталий Дьяков: "Бешикташ"? Смолов может подумать, что менять Россию на Турцию – это шило на мыло (1)
18:48
Зе Луиш отказался от перехода в АПЛ (4)
Зе Луиш отказался от перехода в АПЛ (4)
18:10
Юпп Хайнкес: "МЮ" заплатил за Поля Погба 105 миллионов евро. А играет ли он на эти 105 миллионов?
Юпп Хайнкес: "МЮ" заплатил за Поля Погба 105 миллионов евро. А играет ли он на эти 105 миллионов?
13:42
Станислав Лысенко: я против таких клубов как "Зенит", потому что там всегда может наступить конец (видео) (15)
Станислав Лысенко: я против таких клубов как "Зенит", потому что там всегда может наступить конец (видео) (15)
Криштиану Роналду получил рассечение, забивая второй гол в ворота "Депортиво" (фото)
"Реал" на своем поле с крупным счетом одержал победу над "Депортиво" (7:1).
Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду в концовке встречи получил травму головы. В эпизоде с шестым голом мадридской команды португалец, замыкая головой подачу Лукаса Васкеса, получил удар по лицу от защитника Фабиана Шера. Португалец был вынужден покинуть поле, получив небольшое рассечение, и не смог доиграть встречу.
Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду в концовке встречи получил травму головы. В эпизоде с шестым голом мадридской команды португалец, замыкая головой подачу Лукаса Васкеса, получил удар по лицу от защитника Фабиана Шера. Португалец был вынужден покинуть поле, получив небольшое рассечение, и не смог доиграть встречу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.