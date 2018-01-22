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Гол Весино спас "Интер" от поражения в матче с "Ромой"

"Интер" на своем поле сыграл вничью с "Ромой" в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

21-й тур

"Интер" – "Рома" – 1:1

Голы: Эль-Шаарави, 31 (0:1). Весино, 86 (1:1).

"Интер": Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Сантон (Далберт, 77), Кандрева (Эдер, 70), Гальярдини (Брозович, 46), Весино, Валеро, Перишич, Икарди.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Стротман, Пеллегрини, Наингголан, Жерсон (Бруну Перес, 70), Джеко (Шик, 84), Эль-Шаарави (Жуан Жезус, 75).

Предупреждения: Перишич, 58. Жоау Канселу, 68.
Теги: Интер Рома
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