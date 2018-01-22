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Сергей Кирьяков: выбора на позицию Джикии в сборной практически нет

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу перехода в столичный клуб защитника «Кёльна» Константина Рауша, а также выразил мнение, что выбывший на длительное время из-за травмы защитник «Спартака» Георгий Джикия — серьезная потеря в рядах сборной России.

- Для «Динамо» Рауш, конечно же, серьезное усиление: Константин — игрок, долгое время выступавший в одном из ведущих европейских чемпионатов, Бундеслиге, и является кандидатом в сборную России, - сказал Кирьяков. - Думаю, что у Рауша это решение вызвано желанием быть всегда на виду у главного тренера сборной России. Понятно, что «Динамо» сейчас занимает далеко не лучшую позицию в чемпионате страны, но то, как динамовцы работают на трансферном рынке, говорит о намерении в ближайшее время покинуть опасную зону. Поэтому они и подбирают достаточно квалифицированных игроков, освобождаясь от группы футболистов, на которых больше не надеются. Так что все логично: команда усиливается, и усиливается хорошими игроками.

- Тем не менее «Кёльн», за который выступал Рауш, на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, и Константин в нынешнем сезоне тоже не блистал.

- Согласен - был период, что он какое-то время и не играл, но в любом случае он там был на виду, и футболист Рауш опытный. Да, бывают у некоторых игроков такие периоды, когда они по каким-либо причинам не показывают футбол высокого уровня. И тем не менее Рауш долгое время был в обойме, и о нем хорошо отзывались. Я не знаю, мне ничего не известно, может быть, на это его решение действительно повлияла какая-то ситуация внутри команды «Кёльн», и на него больше там не надеются? Но я, по крайней мере, ничего такого не слышал. Наверное, все-таки решение перейти в «Динамо» обусловлено желанием игрока быть на глазах у наставника сборной России накануне чемпионата мира, и он делает все, чтобы выступить на этом турнире и тем самым осуществить свою мечту.

- Тем временем сборная России лишилась другого защитника — игрока «Спартака» Георгия Джикии, получившего травму крестообразной связки в контрольном матче на сборе. Насколько серьезна эта потеря для сборной?

- Очень серьезная. Мы имеем проблемы в центральной зоне обороны. Кроме того, каждый игрок у нас на счету, тем более футболист, играющий в составе чемпиона России. Тем более что он участвует в еврокубках, получая неоценимый опыт для того, чтобы выступать на уровне сборных. Есть ли у Джикии хоть какой-то шанс восстановиться до чемпионата мира? Нет, передняя крестообразная — это при самых лучших чудотворных случаях где-то ровно через шесть или пять с половиной месяцев игроки выходили и выступали, но не в полную силу. То есть в любом случае на сто процентов в такой ситуации футболист готов быть не может. В преддверии чемпионата мира такой игрок, как Джикия, действительно потеря. Сложно сказать, насколько она восполнимая. Но думаю, тренерский штаб уже подыскивает варианты. Подобрать их, правда, будет непросто. У нас небольшой выбор на эту позицию. Более того, даже практически нет выбора. Не знаю, как все решится, но как я вижу ситуацию, наверное, Роман Нойштедтер будет рассматриваться.
Теги: Кирьяков Джикия Рауш Сборная России
Сегодня, 09:12
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№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Нет защитников? Так поменяйте схему! Пусть полузащитники, которых у нас в достаточном количестве, отрабатывают в обороне.
Например 3-5-2. И крайние полузащитники отходят назад, плюс опорники тоже.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:57) #
  • +1
  •  (1)

Беляев нарасхват.Надо пробовать в товарниках.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
прямо так и нету...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 10:43) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
кого интересует мнение недОтренера, которого гнали из Тулы ссаными тряпками??
Регистрация: 31.07.2015
№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 09:36) #
  • +2
  •  (4)

Вот дожили мля .. Беда с игроками. Не можем защитника найти. Конеч6о, проще дать паспорт какому то сраному легионеру и дело с концом.
Регистрация: 3.04.2013
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