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Массимо Каррера: думаю, Еременко поедет с нами на второй сбор

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о полузащитнике "Базеля" Сергее Еременко, который проходит просмотр в стане красно-белых.

"Это молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться. Со "Спартаком" он работает всего неделю. Нужно время.

Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами. Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор", – передает слова Карреры "СЭ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:25
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№1 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и правильно!!!
Регистрация: 13.09.2012
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