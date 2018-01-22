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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Массимо Каррера: думаю, Еременко поедет с нами на второй сбор
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о полузащитнике "Базеля" Сергее Еременко, который проходит просмотр в стане красно-белых.
"Это молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться. Со "Спартаком" он работает всего неделю. Нужно время.
Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами. Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор", – передает слова Карреры "СЭ".
"Это молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться. Со "Спартаком" он работает всего неделю. Нужно время.
Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами. Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор", – передает слова Карреры "СЭ".
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