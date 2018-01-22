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Агент: Оздоеву и Набиуллину пять месяцев не платят зарплату, но мы не будем вставлять "нож в спину"

Представитель полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, что его клиентом интересуется "Локомотив".

"По Магомеду летом было конкретное предложение из "Спартака", но он решил остаться в "Рубине". Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату.

Знаю, что сейчас его хочет взять "Локомотив", но за Магомеда просят немаленькие деньги. Сейчас ребятам [Оздоеву и Эльмиру Набиуллину] пять месяцев не платят зарплату, но я сказал руководству, что мы будем терпеть и не будем вставлять "нож в спину". Не так, как делают другие футболисты, которые написали на клуб заявление и сидят довольные.

Мы стараемся в подобных ситуациях не делать таких вещей, если вообще не будет критической ситуации. У ребят есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан. Нужно пройти через становление нового коллектива", - передает слова агента ТАСС.
Теги: Рубин Оздоев Локомотив
Сегодня, 09:39
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(1)
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Рубин»
Странное заявление. Зачем так откровенно лизать Рубину, если такая плохая ситуация с з/п? Мол всё плохо и вообще могли уйти на лучшее место, но остались себе в убыток и верим в Татарстан. Фигня какая-то от агента.


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Регистрация: 15.12.2017
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