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Станислав Черчесов: в преддверии ЧМ-2018 все идет по плану
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашнему чемпионату мира-2018 и упомянул про травму Георгия Джикии.
– Как вы отреагировали на травму основного защитника сборной Джикии?
– Как ни печально, ситуация знакомая. Гладко никогда не бывает. Ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться. Только что говорил с ним по телефону, он в Дубае, пообщались. Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями «здоров» и «готов».
– 10 туров хватит, чтобы присмотреть в оборону кого-то нового?
– Новый – это кого мы вообще не знаем. А мы уже практически со всеми знакомы, потенциальные кандидаты в команду у нас на виду. Будем смотреть, кто в каком состоянии. Для этого есть 10 туров, не больше, но и не меньше.
– Вы уже говорили, что не вмешиваетесь советами в клубные карьеры футболистов. Но мнение по поводу возможного перехода Смолова или состоявшегося Рауша у вас есть? Все-таки это может напрямую коснуться сборной.
– Естественно, мнение есть. И я его довожу как самим футболистам, так и тренерам и руководителям, если они интересуются. Не в плане – уходить или оставаться, а с информативной точки зрения. Решение же – только за игроками и клубами.
– Майские планы подготовки к чемпионату мира не изменились?
– Нет. Четыре дня отдыха после завершения чемпионата России, сбор в австрийском Нойштифте, 30 июня – матч против хозяев в Инсбруке. Еще раз хочу сказать добрые слова в адрес РФС, Виталия Мутко, а также его нынешнего руководителя Александра Алаева. Помните пустые трибуны в Инсбруке на контрольном матче против чехов и в Монако против сербов? На этот раз все продумано. Австрийцы поддержат своих 30-го числа, а против турок 5 июня сыграем дома. И коммерчески, и эмоционально заполненные стадионы будут очень кстати.
– Что ощущаете с приближением чемпионата мира в плане нервов, предвкушения драки, опасений и так далее?
– Все идет по плану. Планомерно, вдумчиво, спокойно, по-рабочему. Будем чувствовать приближение крупного турнира чуть позже. Мы готовимся. И все будет происходить у вас на глазах. Вот на столе толстая папка. Такая есть на каждого игрока. Полный анализ, сбалансированная работа по всем направлениям, учет малейших нюансов. И никак иначе.
Sportbox
– Как вы отреагировали на травму основного защитника сборной Джикии?
– Как ни печально, ситуация знакомая. Гладко никогда не бывает. Ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться. Только что говорил с ним по телефону, он в Дубае, пообщались. Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями «здоров» и «готов».
– 10 туров хватит, чтобы присмотреть в оборону кого-то нового?
– Новый – это кого мы вообще не знаем. А мы уже практически со всеми знакомы, потенциальные кандидаты в команду у нас на виду. Будем смотреть, кто в каком состоянии. Для этого есть 10 туров, не больше, но и не меньше.
– Вы уже говорили, что не вмешиваетесь советами в клубные карьеры футболистов. Но мнение по поводу возможного перехода Смолова или состоявшегося Рауша у вас есть? Все-таки это может напрямую коснуться сборной.
– Естественно, мнение есть. И я его довожу как самим футболистам, так и тренерам и руководителям, если они интересуются. Не в плане – уходить или оставаться, а с информативной точки зрения. Решение же – только за игроками и клубами.
– Майские планы подготовки к чемпионату мира не изменились?
– Нет. Четыре дня отдыха после завершения чемпионата России, сбор в австрийском Нойштифте, 30 июня – матч против хозяев в Инсбруке. Еще раз хочу сказать добрые слова в адрес РФС, Виталия Мутко, а также его нынешнего руководителя Александра Алаева. Помните пустые трибуны в Инсбруке на контрольном матче против чехов и в Монако против сербов? На этот раз все продумано. Австрийцы поддержат своих 30-го числа, а против турок 5 июня сыграем дома. И коммерчески, и эмоционально заполненные стадионы будут очень кстати.
– Что ощущаете с приближением чемпионата мира в плане нервов, предвкушения драки, опасений и так далее?
– Все идет по плану. Планомерно, вдумчиво, спокойно, по-рабочему. Будем чувствовать приближение крупного турнира чуть позже. Мы готовимся. И все будет происходить у вас на глазах. Вот на столе толстая папка. Такая есть на каждого игрока. Полный анализ, сбалансированная работа по всем направлениям, учет малейших нюансов. И никак иначе.
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