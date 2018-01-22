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Станислав Черчесов: в преддверии ЧМ-2018 все идет по плану

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашнему чемпионату мира-2018 и упомянул про травму Георгия Джикии.

– Как вы отреагировали на травму основного защитника сборной Джикии?

– Как ни печально, ситуация знакомая. Гладко никогда не бывает. Ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться. Только что говорил с ним по телефону, он в Дубае, пообщались. Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями «здоров» и «готов».

– 10 туров хватит, чтобы присмотреть в оборону кого-то нового?

– Новый – это кого мы вообще не знаем. А мы уже практически со всеми знакомы, потенциальные кандидаты в команду у нас на виду. Будем смотреть, кто в каком состоянии. Для этого есть 10 туров, не больше, но и не меньше.

– Вы уже говорили, что не вмешиваетесь советами в клубные карьеры футболистов. Но мнение по поводу возможного перехода Смолова или состоявшегося Рауша у вас есть? Все-таки это может напрямую коснуться сборной.

– Естественно, мнение есть. И я его довожу как самим футболистам, так и тренерам и руководителям, если они интересуются. Не в плане – уходить или оставаться, а с информативной точки зрения. Решение же – только за игроками и клубами.

– Майские планы подготовки к чемпионату мира не изменились?

– Нет. Четыре дня отдыха после завершения чемпионата России, сбор в австрийском Нойштифте, 30 июня – матч против хозяев в Инсбруке. Еще раз хочу сказать добрые слова в адрес РФС, Виталия Мутко, а также его нынешнего руководителя Александра Алаева. Помните пустые трибуны в Инсбруке на контрольном матче против чехов и в Монако против сербов? На этот раз все продумано. Австрийцы поддержат своих 30-го числа, а против турок 5 июня сыграем дома. И коммерчески, и эмоционально заполненные стадионы будут очень кстати.

– Что ощущаете с приближением чемпионата мира в плане нервов, предвкушения драки, опасений и так далее?

– Все идет по плану. Планомерно, вдумчиво, спокойно, по-рабочему. Будем чувствовать приближение крупного турнира чуть позже. Мы готовимся. И все будет происходить у вас на глазах. Вот на столе толстая папка. Такая есть на каждого игрока. Полный анализ, сбалансированная работа по всем направлениям, учет малейших нюансов. И никак иначе.

Sportbox
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:51
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№5 Написал: Valar (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну 3-е место в группе планово займём похоже. Объективно Уругвай и Египет сильнее нашей сборной сейчас. Если повезёт, а такое в футболе тоже бывает, можем даже из группы выйти


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:30) #
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online

Цитата: FrankMasson
Наполеона и Гитлера, при всем уважении к тем победам победила не Российская Федерация. Это были другие страны и в том числе другие народы, которых уже нет с нами.

Это например?
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: FrankMasson Планета Земля (Сегодня, 11:23) #
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online

Цитата: капля никотина
Гитлера с Наполеоном победили, а сборную для знакового чемпионата мира собрать не можем. Парадокс.

Наполеона и Гитлера, при всем уважении к тем победам победила не Российская Федерация. Это были другие страны и в том числе другие народы, которых уже нет с нами. Ты еще про Куликово поле вспомни.

А если без лирики, а по делу, то хотелось бы узнать, какой у него план. Какая задача, например, ставит для сборной на ЧМ? А то у него все по плану, а мы не в курсе про какой-то там план.
Регистрация: 16.12.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:08) #
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online

Гитлера с Наполеоном победили, а сборную для знакового чемпионата мира собрать не можем. Парадокс.

Может концлагерь??? Чисто для сборов - чтоб сконцентрировались парни. Идеи чучхе сегодня в тренде.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 10:48) #
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Семимильными шагами идём к плановому просёру.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
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