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СМИ: "Бешикташ" претендует на Вагнера Лав

"Бешикташ" проявляет интерес к форварду "Аланьяспора" Вагнеру Лав, информирует Как сообщает Fanatik.

Стамбульцы готовы выложить за трансфер экс-игрока ЦСКА 3 млн евро. Сообщается, что сумма отступных по контракту за 33-летнего бразильца составляет 5 миллионов евро.
Теги: Бешикташ Вагнер Лав
Сегодня, 10:44
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