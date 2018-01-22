Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Артем Ребров выйдет в стартовом составе "Спартака" на игру с "Астаной"

"Спартак" назвал состав на товарищеский матч с "Астаной", который состоится в Дубае.

Вратарь: Артем Ребров.

Защитники: Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.

Полузащитники: Квинси Промес, Денис Глушаков, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов.

Нападающий: Луис Адриано.

Запасные: Александр Максименко, Марко Петкович, Николай Рассказов, Залимхан Бакаев, Александр Самедов, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Зе Луиш, Педро Роша.

Теги: Спартак
Сегодня, 10:59
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:19) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо глянуть.Примерно этот состав с Атлетиком будет наверняка


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
в запасе нет центральных защитников. Таски видимо уже на чемоданах.
Регистрация: 21.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.