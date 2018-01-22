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"Томь" подписала нападающего "Химок" Илью Кузьмичева

Нападающий "Химок" Илья Кузьмичев перешел в "Томь", передает пресс-служба сибирского клуба.

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан на 1,5 года. Футболист уже прошел медосмотр и отправится с томичами на первый сбор в Турцию.
Теги: Томь Трансферы
Сегодня, 11:27
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